Nach vielen Anläufen: Rentner aus Königsbrunn bekommt Hilfe

In den vergangenen Wochen hatten wir über den Fall eines 76 Jahre alten Königsbrunners berichtet, der seinen Alltag nicht mehr meistern konnte. Seit 2017 hatte die Frau, die im Auftrag einer Immobilienfirma auch die Mietwohnung des Rentners verwaltet, versucht, ihm Hilfe zukommen zu lassen. Als mehrere Versuche scheiterten, wandte sie sich an uns. Nun erreichen uns gute Nachrichten zum Fall des Mannes: Er bekommt nun einen Betreuer zur Seite gestellt.