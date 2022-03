Königsbrunn

vor 51 Min.

Nach zwei Jahren Wartezeit feiern Country-Fans in Königsbrunn

Die Pick up Ramblers unterhielten die Country-Fans in Königsbrunn bestens. An der Geige spielte Hauke Iven Marquard sein erstes Konzert mit der Band.

Plus Mehrmals musste das Konzert der Pick up Ramblers in Königsbrunn verschoben werden. Jetzt feierte die Band mit den Fans. Nur ans Tanzen wagten die sich noch nicht.

Von Sabine Hämmer

Endlich durften sie spielen: Die fünfköpfige Königsbrunner Country-Band Pick up Ramblers stand am Freitag vor gut 100, teils langjährigen Fans auf der Bühne des Evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes. "Nach zweijähriger, corona-bedingter Wartezeit darf der für das Frühjahr 2020 geplante Auftritt nun endlich stattfinden", freute sich Christine Ostruschka vom Kulturverein KliK, der das Konzert organisiert hat. "Für Tanzfreudige steht auch eine extra Tanzfläche zur Verfügung", betonte sie. Dank weitläufiger Sitzordnung durften die Gäste das Konzert auf den Sitzplätzen ohne Maske anhören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .