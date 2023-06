Nachhaltiges Toben auf Königsbrunns erstem Spielplatz aus Recyclingmaterial

Plastik sparen wird immer wichtiger. In der Königsbrunner Hochstiftstraße wird am Montag ein Spielplatz eingeweiht, bei dem die Spielgeräte aus wiederverwertetem Material bestehen.

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass der Spielplatz in der Hochstiftstraße anders ist. Herrschen üblicherweise auf solchen Plätzen meist knallig bunte Farben vor, sind die Geräte dort in einem dezenten Blau-Grün gehalten. Das hat einen Grund: Sie bestehen fast komplett aus wiederverwendetem Material. Alle blau-grünen Wände sind aus alten Fischernetzen gefertigt. Andere Teile bestehen aus gebrauchten Textilien, Plastiktüten und ehemaligen Lebensmittelverpackungen.

Aber kann ein Spielgerät aus alten Fischernetzen genauso witterungsbeständig sein wie Holz oder Metall, aus dem die Geräte auf Spielplätzen üblicherweise bestehen? Jörg Kratzer vom Königsbrunner Tiefbauamt sagt dazu: "Bei der Haltbarkeit und der Sicherheit werden keine Abstriche gemacht. Die Recycling-Geräte werden genauso getestet wie die aus konventionellen Materialien und müssen die gleichen Anforderungen erfüllen." Das gelte im Hinblick auf die Haltbarkeit und auch die Sicherheit. Die Wetterbeständigkeit sei durchaus vergleichbar mit Geräten aus Holz oder Metall. Grundsätzlich stelle man nur solche Spielgeräte auf, die alle Sicherheitsanforderungen und Normen erfüllen würden und auch die dementsprechenden Tests bestanden hätten.

Am kommenden Montag wird der Spielplatz offiziell eingeweiht

Am "Tag der Umwelt", also am Montag, 5. Juni, um 10 Uhr wird der neu gestaltete Spielplatz in der Hochstiftstraße im Rahmen der Königsbrunner Umwelttage eingeweiht. Jörg Kratzer ist sich sicher, dass den Kindern der neue Spielplatz gefallen wird. Denn es sei nicht nur die Optik, die anders sei, sondern auch die Geräte selbst. Eine Federwippe, ein Schaukelhahn und eine sogenannte "Mega-Spielplattform" vermitteln eine einladende Atmosphäre. Und die ungewohnt ruhigen und dunklen Farben geben dem Spielplatz einen Hauch von Gemütlichkeit und sind in Einklang mit den umgebenden Hecken und Bäumen.

Besonders viel Spielspaß soll diese Kletterwürfel-Konstruktion bereithalten. Foto: Elmar Knöchel

Besonders stolz ist Kratzer auf den Kletterwürfel. Eigentlich sind es drei ineinander verschachtelte Würfel, deren Außenwände mit Kletterhilfen versehen sind. So funktioniert das Ganze wie eine Boulder-Kletterwand. Natürlich weniger hoch, damit sich niemand verletzen kann. "Damit werden die kleinen Besucherinnen und Besucher des Spielplatzes sicher eine Menge Spaß haben", meint Kratzer.

Weitere Termine im Rahmen der Königsbrunner Umwelttage

Jedes Jahr gibt es in Königsbrunn eine Spielplatzbesprechung. Dabei stellen verschiedene Hersteller von Spielgeräten ihre neuen Konzepte vor. Die Idee, Spielgeräte aus Recycling-Material herzustellen, habe überzeugt, sagt Jörg Kratzer. So könne Kindern auf spielerische Art vermittelt werden, wie wichtig der schonende Umgang mit Ressourcen ist. Zusätzlich werde auch CO 2 eingespart. Nachdem man sich Anfang 2022 mit der Idee auseinandergesetzt hatte, wurden im Sommer vergangenen Jahres die nachhaltigen Geräte bestellt. In diesem Frühjahr erfolgte die Lieferung. Aufgebaut wurden sie von den Mitarbeitenden des Königsbrunner Betriebshofs. Da mittlerweile immer mehr Hersteller derartige Recycling-Materialien im Angebot hätten, geht Kratzer davon aus, dass sich in Zukunft immer mehr Kommunen mit diesen Angeboten beschäftigen werden und es in Zukunft mehr derartige Spielplätze geben werde.

Im Rahmen der Königsbrunner Umwelttage gibt es noch zwei weitere Termine. Am Mittwoch, 7. Juni, beginnt um 19 Uhr im Bürgerservicezentrum eine Vernissage zur Fotoausstellung "Tatort Garten – Ödnis oder Oase". Die Bilder können bis zum 28. Juni besichtigt werden. Am Donnerstag, 15. Juni, wird ein Vortrag "Vielfalt im Garten und in der Stadt" angeboten. Der Vortrag von Referent Markus Gastl beginnt um 19 Uhr im Infopavillon 955. Der Eintritt ist frei.