Nachhaltigkeit: Königsbrunner Gymnasium gewinnt Wettbewerb

Plus Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Königsbrunn interessieren sich nicht nur für Noten, sondern auch für die Umwelt. Sie gewinnen den "3malE"-Wettbewerb.

„Schon vor dem Ende des Schuljahrs habt ihr ein tolles Zeugnis erhalten.“ Mit diesen Worten lobte Schulleiter Volker Täufer die Jugendlichen seiner Schule, die beim „3malE“-Nachhaltigkeitswettbewerb der Lechwerke erfolgreich waren. Für den ersten Preis unter den weiterführenden Schulen gab es 1000 Euro für das Gymnasium Königsbrunn. Per Livestream zugeschaltet hatte sich dazu der als „Checker Can“ vom Sender KiKa bekannte Can Mansuroglu. Diese Fragen stellten ihm die Schülerinnen und Schüler.

Unter dem Motto „Zukunftsheld:Innen – ihr macht die Welt ein bisschen besser? Zeigt uns wie!“ hatte die Bildungsinitiative „3malE“ dieses Jahr zum ersten Mal Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Bildungseinrichtungen aufgerufen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. 45 Kitas und Schulen aus Bayerisch-Schwaben und Teilen Oberbayerns machten mit. Mit Preisen ausgezeichnet wurden je drei Initiativen in den Kategorien Kita, Grundschule und weiterführende Schulen. Eine Fachjury aus Bildungsexperten und Mansuroglu traf eine Vorauswahl unter den Einreichungen getroffen. Im sich anschließenden Online-Voting „hattet ihr die Nase vorn“, erklärte Walter Albrecht von der LEW-Gruppe den Gymnasiasten in Königsbrunn.