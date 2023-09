Königsbrunn

06:30 Uhr

Nachverdichtung im Königsbrunner Zentrum: Bauausschuss sagt erneut nein

Ein privater Bauherr hat Pläne für das südliche Ende der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn. Mit denen ist der Bauausschuss bislang aber nicht zufrieden.

Plus Mehr Wohnfläche am südlichen Ende der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße – damit können sich in Königsbrunn viele anfreunden. Aber nur unter Bedingungen.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Nicht zum ersten Mal ist ein privater Bauherr mit seinen Plänen für das südliche Ende der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Königsbrunner Bauausschuss gescheitert. Es geht um Nachverdichtung. Mehr Wohnungen auf derselben Fläche sind das Ziel. Eine Nachverdichtung lehnt der Bauausschuss nicht grundsätzlich ab, in diesem Fall aber schon. Das sind die Gründe.

Werner Lohmann, Leiter der Stadtentwicklung, kennt das Thema. "Die Konzeption für eine maßvolle, der Fläche entsprechende Nachverdichtung beschäftigt uns schon seit Längerem." Bauanträge wurden im März und im Juli abgelehnt, laut Lohmann wegen überzogener Dichte und Qualitätsmängeln. Im März missfiel den Stadträten auch ein Wegfall bestehender Läden, den der Bauherr vorgesehen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen