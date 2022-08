Nächste Behördenvolte im Fall der Schaffner-Bruck bei Königsbrunn

Plus Die unendliche Geschichte um die Schaffner-Bruck am Lochbach bei Königsbrunn bekommt noch ein Kapitel. Diesmal geht es um den Kauf von ein paar Quadratmetern Grund.

Die Schaffner-Bruck am Lochbach östlich von Königsbrunn liefert seit Jahren Anschauungsunterricht, wie sich der Staat durch immer mehr Bürokratie selbst ausbremst. Seit Herbst 2019 ist der Steg abgerissen, Anfang 2020 hat der Königsbrunner Stadtrat beschlossen, sich für einen Neubau einzusetzen. Im Laufe des Verfahrens ist aus dem neuen Brückchen ein ganzer Rundweg mit Naturinformationen geworden, der 245.000 Euro kostet und im kommenden Winter gebaut werden soll. Doch jetzt droht eine erneute Volte, den Zeitplan durcheinander zu bringen.