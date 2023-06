Nächster "Feuerwehreinsatz": Die Gautsch in Königsbrunn

Die Feuerwehr Königsbrunn feiert am Wochenende im Rahmen der Gautsch ihr 150-jähriges Bestehen. Warum die Organisation ein Kraftakt ist.

Schon lange wird es sehnlichst erwartet. Genauer gesagt seit drei Jahren, denn seitdem laufen die Planungen für dieses Wochenende. Es ist das Jubiläumswochenende der Königsbrunner Feuerwehr, die 150-jähriges Bestehen feiert. "Seit meiner Wahl zum Vorsitzenden beschäftige ich mich mit den Feierlichkeiten zu unserem großen Jubiläum", sagt Thomas Hiermayer. Der 34-Jährige steht seit 2019 der Freiwilligen Feuerwehr vor und ist mit seinem Festausschuss federführend für die Organisation zuständig. Zeitweise brauchte er dafür eine große Portion Mut. "Kurz nachdem wir mit der Planung angefangen haben, kam Corona, und vieles war ungewiss. Ich habe aber von Anfang an daran geglaubt, dass wir groß feiern können und werden."

Dieser Wunsch hat sich erfüllt, und deshalb freuen sich alle Beteiligten auf eine dreitägige Feier im Rahmen der Gautsch. "Dreh- und Angelpunkt ist der offizielle Gautsch-Anstich, und zwar am Freitag um 18 Uhr im Festzelt mit unseren Festdamen", sagt Hiermayer. Wie aktuell vorhergesagt, dürfte es da auch ruhig regnen. "Das ist doch richtiges Bierzeltwetter, und vor allem nicht zu heiß." Am Samstag kann sich die Sonne dann gerne wieder zeigen, damit die historischen Feuerwehrfahrzeuge auch in Szene gesetzt werden: Ab 14 Uhr findet das Oldtimer-Treffen auf dem Festplatz statt.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist für Hiermayer der große Festumzug am Sonntag. "Es sind über 1500 Teilnehmer und 47 Feuerwehren aus dem Landkreis dabei, zum Teil mit Oldtimern. Das ist eine Hausnummer." Wichtig war dem Vorsitzenden auch die Teilnahme der 22 Ortsvereine, denn er unterstreicht: " Königsbrunn ist kein Dorf. Deswegen haben wir unsere Vereine ganz bewusst aufgenommen." Der Zug startet um 14 Uhr beim Festplatz in der St.-Johannes-Straße.

Königsbrunner Feuerwehr rückt zu über 300 Einsätzen im Jahr aus

Das Königsbrunn kein Dorf ist, diesem Umstand mussten die Veranstalter auch beim Thema Bewirtung Rechnung tragen. Die Bewirtung der Feuerwehrfeierlichkeiten übernimmt Caterer Kurt Paiser aus Scherstetten, der heuer zum ersten Mal auf der Gautsch vertreten ist. "Wir hatten überlegt, die Bewirtung selbst zu übernehmen, doch das können wir nicht stemmen." Auch wenn die Einnahmen dann zwar fehlten, wäre es den Mitgliedern nicht zuzumuten, sagt Hiermayer. Viele würden meinen, für die große Anzahl an Mitgliedern – aktuell sind es über 150 Aktive – die die Königsbrunner Wehr hat, sollte das kein Problem sein. "Man darf dabei nicht vergessen, dass wir vergangenes Jahr 320 und 2021 sogar 350 Einsätze hatten", betont der 34-Jährige. Manche Dorffeuerwehr dagegen rücke vielleicht zu 20 Einsätzen pro Jahr aus. "Bei uns waren es alleine in den letzten 24 Stunden fünf."

Zu diesem ehrenamtlichen Aufwand zu jeder Tages- und Nachtzeit kämen neben dem Hauptjob, dem jeder nachgehe, die vielen Arbeitsstunden in der Festorganisation. Beim Zeltaufbau, bei dem etwa 40 Mitglieder halfen, ging es allerdings flott. In nur eineinhalb Tagen stand das Zelt auf dem Gelände bei der Feuerwehr. Einige Arbeitsstunden mehr hat die Festschrift gebraucht: "Bis zu 200, ich habe das mal zusammengerechnet", sagt der Vorsitzende und fügt scherzhaft hinzu: "Jetzt kommt noch dazu, dass ich mich durch mein Studium mit Satz und Layout auskenne." Deshalb hat der Königsbrunner, der Marketing mit Schwerpunkt Finanzen und Controlling studierte, die Hauptarbeit übernommen. 1000 Exemplare der knapp 100-seitigen Broschüre wurden gedruckt und sind im Festzelt erhältlich.

Darin ist unter anderem zu lesen, warum derzeit so viele Feuerwehren Jubiläum feiern. Im 19. Jahrhundert fanden in Bayern viele Umbrüche statt. Beispielsweise begann die Industrialisierung, die Mobilität veränderte sich. Kriege, eine Hungersnot, steigende Arbeitslosigkeit und eine gewisse Verarmung der Bevölkerung brachten Unruhe in die Gesellschaft, die mehr Freiheit für sich einforderte. Die bayerischen Monarchen mussten Zugeständnisse machen. Zu den großen Errungenschaften der Revolution von 1848 gehörte schließlich die Anerkennung der Vereins- und Versammlungsfreiheit. Es bildete sich in Deutschland eine Turnerbewegung, aus der dann auch die "Turnerfeuerwehren" entstanden.

Letztlich führten aber verschiedene Impulse zur Gründung der Feuerwehren in Bayern, nicht zuletzt der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871, in dem viele junge Männer Drill und Ordnung lernten. Diese Strukturen waren auch für die Brandbekämpfung wichtig. Die Obrigkeit erkannte, dass das neue Modell gut funktionierte, und wies deshalb die damaligen königlichen Bezirksämter an, die Gründung von neuen Feuerwehren zu fördern. Bis 1865 existierten in Bayern 54 Feuerwehren, im Jahr 1876 schon 2900. Entsprechend haben viele Feuerwehren 150. Jubiläum, nicht nur heuer. Einige hätten wegen Corona nicht feiern können, deswegen wurde es nicht so bewusst wahrgenommen. Andere seien erst in den kommenden Jahren dran, weiß Thomas Hiermayer.

Für die Organisation hat sich der Vorsitzende, der hauptberuflich im öffentlichen Dienst tätig ist, Urlaub genommen. Kommt bei so viel Einsatz das Privatleben nicht zu kurz? "Meine Verlobte sieht mich zurzeit wirklich relativ wenig. Sie hält mir aber den Rücken frei. Wenn ihre Unterstützung nicht da wäre, ginge das nicht. Das geht schon beim Wocheneinkauf los." Was Hiermayer an "seiner" Feuerwehr begeistert: "Hier kommen Menschen aus verschiedensten sozialen Schichten zusammen und verschmelzen, vom Königsbrunner Bauern bis zum syrischen Flüchtling, vom Akademiker bis zum Handwerker. Wo hat man das schon, dass so viele unterschiedliche Menschen an einem Ziel arbeiten?" (mit mcz)