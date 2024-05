Königsbrunn

17:30 Uhr

Nebelmaschine löste Feueralarm beim Syrens-Festival in Königsbrunn aus

Plus Nach dem Alarm konnte in Königsbrunn weitergefeiert werden. Der Auslöser stand schnell fest. Wieso er für zukünftige Veranstaltungen keine gravierenden Folgen hat.

Von Marco Keitel

Dass der Name der Veranstaltung so wörtlich genommen wird, wollte wohl niemand: Einige Minuten nach Beginn des Syrens-Festivals in der Eisarena in Königsbrunn erklang am Samstag die Sirene. Der Feueralarm war losgegangen. Alle Raverinnen und Raver, zu diesem Zeitpunkt waren es rund 100, mussten die Halle wieder verlassen. Schnell war die Feuerwehr zur Stelle. Ebenso schnell war klar, dass es nicht brannte. Nach einer Dreiviertelstunde konnte weitergefeiert werden. Inzwischen steht auch der Auslöser für den Feueralarm fest. Daraus resultierende Einschränkungen für zukünftige Veranstaltungen gibt es laut Maximilian Semmlinger, Geschäftsführer der Freizeit-, Sportstätten- und Kulturgesellschaft (FSK), einer Tochtergesellschaft der Stadt, nicht.

36 Bilder Das war das Syrens-Festival in Königsbrunn Foto: Elmar Knöchel

Denn der Auslöser sei einfach der Nebel aus einer Nebelmaschine gewesen. "Der ist an den Rauchmelder gekommen, wo er nicht hinsollte." Im Hauptbereich des Festivals seien die Rauchmelder zwar deaktiviert gewesen, nicht aber in den Gängen, die nach draußen führen. Hier habe jemand eine Tür offen gelassen. Begonnen hatte das Syrens bereits um 16 Uhr. Auf der Wiese vor der Thermenruine waren Liegestühle aufgestellt und auf der Außentreppe zur Halle legten bei Sonnenschein die DJs auf. Weil drinnen aber schon der Soundcheck inklusive Nebelmaschinen-Einsatz stattgefunden habe, habe die offene Tür zum Alarm geführt, erklärt Semmlinger. Da der Alarm auf eine individuelle Unachtsamkeit zurückzuführen sei, gebe es für die kommenden Veranstaltungen in und an der Eisarena keine Einschränkungen zu befürchten. Die Kosten des Einsatzes müsse allerdings die FSK zahlen. Wie hoch diese ausfallen, stehe noch nicht fest.

