Neben Rewe steht ein weiterer Laden für das Real-Gelände fest

Im März dürfte das Areal kaum wiederzuerkennen sein: So sah es im Herbst an der Baustelle am ehemaligen Real-Gelände in Königsbrunn aus.

Plus Im Laufe des Jahres eröffnen mehrere Läden auf dem Areal, das in Königsbrunn lange brach lag. Ab März kann dort wieder eingekauft werden.

Dass ein Rewe-Markt als erster Mieter auf dem ehemaligen Real-Gelände in Königsbrunn einziehen wird, steht schon lange fest. Nun gibt es einen Eröffnungstermin. Neben dem Geschäft von Thomas Wurm steht ein weiterer Mieter fest: Eine Filiale einer großen Drogeriemarktkette.

Am 7. März feiert der Rewe-Markt von Betreiber Thomas Wurm Eröffnung, wie Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) bei der jüngsten Stadtratssitzung in Königsbrunn bekannt gab. Schon im November teilte Rewe-Pressesprecherin Ursula Egger mit, dass es für den Kaufmann Wurm der Schritt in die Selbstständigkeit sein wird. "Er war einige Jahre als Manager im Einkauf der Rewe Süd tätig, ergreift nun die Chance zur Existenzgründung und brennt darauf, den Markt mit vielen Ideen zu starten."

