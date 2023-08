Königsbrunn

vor 17 Min.

Neu-Eröffnung in Königsbrunn: Mehr als Pizza und Pasta

Der Chef bei der Arbeit: Maurizio Aliberti mit Pizzateig in seinem neuen Restaurant in Königsbrunn.

Plus In Königsbrunn gibt es seit diesem Sommer das italienische Restaurant "Azzurro Italiano". Die Betreiber sind keine Unbekannten. Das ist ihr Konzept.

Von Marco Keitel

Der Name ist Programm, zumindest teilweise. Denn Blau ist eine von vielen Farben auf den bunten Bildern an den Wänden und der Decke des neuen Königsbrunner Restaurants "Azzurro Italiano". Mehr noch als die Motive des Malers Melido Gonzalez interessiert die Menschen, die in die Gotenstraße kommen aber, was auf dem Teller landet. Und das geht bei Paulina und Maurizio Aliberti über Pizza und Pasta hinaus.

So sieht es im Azzurro Italiano in Königsbrunn aus. Foto: Marco Keitel

In Königsbrunn sind die beiden keine Unbekannten. Der Sizilianer und seine slowakische Frau betreiben hier bereits seit zwölf Jahren das "L'Italiano". Solange leben sie auch schon in der Stadt. Vorher hatte der Gastronom einen Laden in Aichach. Im neuen Restaurant in der Gotenstraße läuft seit Juni die Probephase. Bis dahin hatte das Gebäude lange leer gestanden. Wie kommt das "Azzurro Italiano" hier an? Nach 40 Google-Rezensionen liegt der Schnitt bei glatten fünf von fünf möglichen Sternen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

