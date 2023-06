Königsbrunn

vor 17 Min.

Neue App macht Königsbrunns Stadtgeschichte erlebbar

Plus Mit der kostenlosen App "Königsbrunns Geschichte(n)" kann jeder die Stadt und ihre Museen auf diversen Routen entdecken. Offizieller Start ist in zwei Wochen.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Rebecca Ribarek richtet ihr Smartphone auf den Brunnen vor dem Europapark. Auf dem Bildschirm erscheint ein Plus-Symbol. Durch Antippen öffnet sich das historische Foto eines Rathauses inklusive einiger Infos. "Früher war das Königsbrunner Rathaus auf dem Europaplatz, deswegen befindet sich hier auch die Rathausstraße", erläutert die Leiterin des Königsbrunner Kulturbüros.

In einem Testlauf präsentiert Rebecca Ribarek die neue App der Stadt. Sie heißt " Königsbrunns Geschichte(n)". Das alte Rathaus ist Teil des rund einen Kilometer langen "Stadtspaziergangs". Zu Beginn wird mit dem Handy der Boden gescannt. Die App kalibriert sich und findet die Position, um anschließend dem Benutzer die passenden Inhalte anzeigen zu können. Wenn nötig, kann man sich mittels einer Google-Maps-Schnittstelle zuvor zum gewünschten Startpunkt lotsen lassen. Ribarek: "In den Detailansichten der Routen können Sie entweder einzelne Punkte oder die ganze Tour starten." Der Stadtspaziergang beginnt bei St. Ulrich und endet bei St. Johannes. An verschiedenen Stationen, zum Beispiel "Alltagsleben in der frühen Gemeinde" oder "Königsbrunn im Krieg", können Nutzer sehen, wie es dort früher einmal ausgesehen hat. Neben den historischen Bildern oder Texten gibt es auch interaktive Inhalte, zum Beispiel Slideshows, Videos oder Audio-Sequenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen