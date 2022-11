Neue Defibrillatoren für Königsbrunn

In Königsbrunn sollen weitere Defibrillatoren angebracht werden. Grund sind Rettungseinsätze, die es jüngst in Sporthallen gegeben hatte.

Die Stadt Königsbrunn hat zusätzliche Defibrillatoren für den öffentlichen Raum beschafft. Laut der Königsbrunner Presseprecherin sollen diese in der nächsten Zeit installiert werden. Standorte seien in der Willi-Oppenländer-Halle, am Hans-Wenninger-Stadion, am Sportpark West und am neuen Bürgerzentrum. Die Hydro-Tech Eisarena verfügt bereits über ein derartiges Gerät.

Der Verein "Bürger retten Leben" aus Augsburg ist unter anderem auch in Königsbrunn aktiv und schult Menschen im Umgang mit den Lebensrettern. Hintergrund für die Beschaffung ist, dass es auch in Königsbrunn, ähnlich wie jüngst in Bobingen, Rettungseinsätze in Sporthallen gegeben hatte. Die Standorte aller in Königsbrunn verfügbaren Defibrillatoren veröffentlicht die Stadt in einer eigenen Rubrik im Mitteilungsblatt.