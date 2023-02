Neue Ehrenmitglieder und viele Einsätze für die Feuerwehr Königsbrunn

Den Einsatz-Rekord hat die Feuerwehr Königsbrunn knapp verfehlt, die Belastung bleibt dennoch hoch. Das liegt auch daran, dass die Ehrenamtler andere Retter vertreten.

Die Königsbrunner Feuerwehr geht mit Vorfreude in ihr Jubiläumsjahr: Dafür stehen allein schon die 127 Personen, die zur Jahreshauptversammlung gekommen waren. Zwei verdiente Mitglieder erhielten eine besondere Auszeichnung. Die Feuerwehr hat zum Fest der Gründung vor 150 Jahren viel vor. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Einsätze sehr hoch, weil die Ehrenamtler teilweise auch die Arbeit anderer Retter mit bewältigen müssen.

Die Feuerwehr Königsbrunn hatte im Jahr 2022 insgesamt 324 Einsätze

324 Einsätze hatten die Königsbrunner Feuerwehrleute im vergangenen Jahr zu bewältigen. Das sind die zweitmeisten nach dem Rekordjahr 2021 – allerdings hatte es in diesem Jahr wegen eines Unwetters alleine 60 Einsätze in einer Nacht gegeben. Der größte Einsatz für die Wehr war der Brand am Gymnasium Königsbrunn. Durch eine Brandstiftung war eine Mülltonne auf der Rückseite des Gebäudes in Brand geraten. Durch den Rauch wurden Teile des Hauses, darunter die Mensa, stark beschädigt. Besonders auffällig waren in diesem Jahr viele Hilfeleistungen für den Rettungsdienst. Hierunter fallen unter anderem sogenannte Tragehilfen und KTL-Einsätze. KTL steht hierbei für die Krankentragenlagerung, also die Rettung einer Person im liegenden Zustand über die Drehleiter.

Mit solchen Leistungen gleichen die Ehrenamtler auch den Personalmangel beim Rettungsdienst aus. Die Belastung der Feuerwehrleute macht auch vor den Feiertagen nicht halt, sagt Kommandant Helmut Peischl: An den Weihnachtstagen wurden sie zu insgesamt sieben Einsätzen alarmiert. Dabei handelte es sich zwar "nur" um Hilfeleistungen und nicht um Brände, mit der Familie feiern konnten die Männer und Frauen trotzdem nur eingeschränkt.

Die Feuerwehr Königsbrunn ernennt zwei neue Ehrenmitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung wurden zwei besonders verdiente Feuerwehrmänner zu Ehrenmitgliedern ernannt. Johann Schabert ist seit 50 Jahren aktiv bei der Feuerwehr, war Zugführer, Erster Maschinist und ist ein Spezialist beim Thema Drehleiter. Er ist im Einsatz und seit 30 Jahren in der Ausbildung an den sogenannten Hubrettungsfahrzeugen ein gefragter Ansprechpartner. Martin Hirschinger entwickelte das Konzept, den 1. Einsatzzug als Ausbildungszug für junge Einsatzkräfte zu nutzen, den er zwölf Jahre lang leitete. Viele der heutigen Aktiven haben von ihm ihr Handwerk gelernt. Zudem bekleidete er noch zahlreiche andere Funktionen.

Die Geehrten der Feuerwehr Königsbrunn 1 / 5 Zurück Vorwärts 50 Jahre: Johann Schabert

40 Jahre: Helmut Peischl, Christoph Römer, Stefan Schmerold

30 Jahre: Andreas Lang

25 Jahre: Daniel Kopper, Kai Sommer

10 Jahre aktiv: Markus Ebner, Christian Gebauer

Noch größer als die Freude über diese Ehrungen ist aber die Vorfreude in der Wehr auf die Jubiläumsfeierlichkeiten. Neben zahlreichen anderen internen Aktivitäten beschäftigte den Feuerwehrverein im vergangenen Jahr die Vorbereitung auf die Festivitäten. Bei einem internen Galaabend am 18. März werden unter anderem die Festdamen und ihre Dirndl vorgestellt. Vom 23. bis 25. Juni gibt es ein Fest mit Bierzelt auf dem Gautschplatz und großem Umzug durch die Stadt. Im Herbst soll es noch einen Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus geben. "Der Verein nimmt mit der gesamten Organisation enorme Kosten und Aufwände auf sich, um ein gebührendes Festjahr gestalten zu können", sagte der Vorsitzende Thomas Hiermayer. Er hofft auf zusätzliche Unterstützung von Sponsoren, die in den letzten Jahren etwas rückläufig war. Freude gibt es dagegen, dass die Mitgliederzahl um neun auf 424 gesteigert werden konnte. (adi/AZ)

