Neue Führungsspitze beim Skiclub

Marcus Fischer löst den langjährigen Vorsitzenden Reinhard Rausch an der Spitzer des Skiclubs Königsbrunn ab. Das war nicht die einzige Neuerung.

Fast einen Generationenwechsel gab es bei der Jahreshauptversammlung des Skiclubs Königsbrunn im Gasthof Krone. Weil der langjährige Vorsitzende Reinhard Rausch sich für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stellte – was er 2021 auch schon angekündigt hatte – rückte der bisherige Zweite Vorsitzende Marcus Fischer an die Spitze auf. Seine Wahl erfolgte wie auch die anderen Abstimmungen einstimmig. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Lutz Weigelt gewählt. Reinhard Rausch wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Auch Irene Tarasenko, die dem Verein seit 30 Jahren "Namen und Gesicht gab", so Reinhard Rausch in seiner Abschiedsrede, stellte ihren Posten als Kassiererin zur Verfügung. In ihre Fußstapfen tritt Robert Gillner, der schon bisher als Schriftführer agierte. Neue Schriftführerin wurde Tina Gillner. Irene Tarasenko wird mit ihrer langjährigen Erfahrung dem Verein weiterhin erhalten bleiben, da sie als Seniorenbeauftragte das Vereinsgeschehen auch in Zukunft mitgestalten und unterstützen wird.

Kaum Veränderungen entstanden in der Abteilung Alpin: Abteilungsleiter ist Heiko Dieterich, Stellvertreter Bernhard Kuchenbaur, Beisitzer sind Christian Müller, Giuseppe Laccone und Felix Bayerle, der für Bernhard Vogg, den langjährigen Cheftrainer der Rennmannschaft, nachrückte.

Die Leitung der Skischule übernehmen weiterhin Selina Schröter und Anna-Lena Oppenländer. Ebenso keinen Wechsel gab es bei der Triathlon-Abteilung, wo das mittlerweile bewährte junge Team aus Manuel Bernhard und Vanessa Bernhard die Leitung innehat. Beisitzer sind Stefan Stehle, Maria Hivner und Thomas Hübner, der für Klaus Weiberg nachrückte. Jugendleiterin Theresa Weiberg hat mit Max Müller einen neuen Stellvertreter an ihrer Seite und zum Jugendsprecher wurde Rennmannschaftsmitglied Jakob Maurer gewählt. Neue Abteilungsleiterin für die Abteilung Gymnastik ist künftig Corina Dieterich. Die bisherige Abteilungsleiterin Marina Reiner bleibt als Zumba-Übungsleiterin weiterhin für den Skiclub aktiv. Keine Veränderungen gab es bei den Kassenprüferinnen Manuela Regler und Dagmar Vogg sowie bei Pressewartin Heike Schröter.

Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen über die verschiedenen angebotenen Sportarten und Wettkämpfe spiegelt das rege Vereinsleben wider. Heiko Dieterich berichtet von einem hohen Trainingsanteil auf dem Gletscher, da im Allgäu zu wenig Schnee lag. Trotz der für Trainer, Eltern und Rennläufer höheren Belastung erzielte das Skirennteam außerordentliche Mannschafts- und Einzelerfolge: den Gesamtsieg des Schöffelcups und der Landkreismeisterschaft durch zwei Skiclubmitglieder. Auch die Abteilung Skischule hatte ein Problem mit dem fehlenden Schnee, sodass das Dezemberangebot in den Weihnachtsferien ausfallen musste. Anna-Lena Oppenländer weist jedoch auf bestehende Pläne hinsichtlich Konzept- und Terminänderungen hin, um auch weiterhin Skikurse anbieten zu können.

Highlight der Radsportler im vergangenen Jahr war die Alpenüberquerung nach Rab anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Königsbrunn-Rab. In der Abteilung Triathlon wird ebenfalls viel daran gearbeitet, um möglichst breit gefächert Trainingszeiten für Rad-, Lauf- und Schwimmsport anzubieten. So wird im Mai wie jedes Jahr ein Trainingslager in Igea Marina angeboten. Ziel der beiden Abteilungsleiter Vanessa und Manuel Bernhard ist derzeit die Vorbereitung und Durchführung des 3. Hunting Kingsman Triathlon im September.

Rausch erwähnte in seiner Ansprache, dass das Vereinsheim, um den steigenden Stromkosten entgegenzuwirken, noch vor Weihnachten neue Elektroheizlüfter anstatt der veralteten Nachtspeicherheizöfen installiert bekam. Hier gilt sein Dank der Stadt Königsbrunn für das schnelle und unbürokratische Handeln. Als scheidender Vorstand richtete er seinen Dank für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren auch an den früheren Bürgermeister Fröhlich, amtierenden Bürgermeister Feigl, frühere Zweite Bürgermeisterin Jaser, jetzige und ehemalige Stadträte Wellner, Rittl, Bollinger und Krix.

Kassiererin Irene Tarasenko stellte letztmalig den Kassenbericht 2022 vor, der diesmal nicht mit einem Plus wie 2021, sondern mit einem Minus abschloss. Grund hierfür waren erforderliche Neuanschaffungen für die Ausstattung der Geschäftsstelle sowie eine neue Zeitmessanlage für die Wettkämpfe.

Ehrungen

50 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Georg Regler

40 Jahre Mitgliedschaft: Rosemarie Krauß, Karl-Heinz Vogg

25 Jahre Mitgliedschaft: Susanne Winter, Verena Bäßler, Hermann Feeß, Carolin Paschke

Ehrungen durch den Bayerischen Landessportverein BLSV:

Manuela Regler: für 10 Jahre Kassenprüferin

Bernhard Vogg: für 10 Jahre Mitarbeit als Beisitzer Alpin

Reinhard Rausch: für 25 Jahre Mitarbeit im Ausschuss und Vorstand, davon 7 Jahre Beisitzer Alpin und Zeitnehmer, dann in Doppelfunktion ca. 20 Jahre insgesamt Zeitnehmer und 18 Jahre Vorstand im Verein.

Irene Tarasenko: für 40 Jahre Mitarbeit im Ausschuss und Vorstand (Vergnügungswartin, Zweiter Vorstand, 30 Jahre Kassiererin).

Ernennung zum Ehrenmitglied: Herbert Müller, Jürgen Hannemann

Ernennung zum Ehrenvorstand: Reinhard Rausch (AZ)