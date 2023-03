Neue Vize-Chefin der Musikschule Königsbrunn

Dorothee Kiesewetter ist das neue Gesicht im Leitungsteam der städtischen Sing- und Musikschule Königsbrunn. Was sie vorhat.

Dorothee Kiesewetter ist das neue Mitglied im Leitungsteam der städtischen Sing- und Musikschule. Seit Januar 2023 unterstützt die erfahrene Musikpädagogin Musikschulleiter Robert Weisser und tritt damit die Nachfolge von Christoph Günzel an.

Der gebürtigen Saarländerin wurde ihr Beruf quasi in die Wiege gelegt, denn sie stammt aus einer durchweg musikalischen Familie. Mit fünf Jahren begann sie Klavier zu spielen und erhielt dann von ihrem Großvater Klavier- und Orgelunterricht. "Mein Opa hat mich sehr geprägt. Er war neben meinen Eltern ein wichtiger Bestandteil für meinen musikalischen Weg", erzählt Kiesewetter. Dieser Weg führte sie schließlich mit neun Jahren zur Querflöte, inspiriert durch ihre Mutter, die dieses Instrument ebenfalls studiert hatte. „Meine erste Querflöte habe ich mir damals von meinem Kommuniongeld gekauft“, berichtet sie stolz. Deshalb stand schon sehr bald fest, dass ihr Berufsweg nach dem Schulabschluss in die musikalische Richtung gehen würde. Weil ihre Eltern die damals 19-Jährige nicht allzu weit weg wissen wollten, nahm sie an Aufnahmeprüfungen im süddeutschen Raum teil und erhielt einen Studienplatz im letzten Jahrgang der damaligen Hochschule Nürnberg-Augsburg.

Kiesewetter unterrichtet seit 2007 in Königsbrunn

Bereits ein knappes Jahr vor Abschluss ihres Studiums, im September 2008, begann Kiesewetter an der Musikschule Königsbrunn zu unterrichten. Inzwischen lehrt die diplomierte Musikpädagogin dort nicht nur Querflöte, Elementare Musikpädagogik und Blockflöte, sondern engagiert sich darüber hinaus im Bereich der Kammermusik sowie der Chor-, Orchester- und Ensemblearbeit. Seit sieben Jahren unterstützt sie Musikschulleiter Weisser außerdem als Fachbereichsleiterin der Elementaren Musikpädagogik sowie bei anderen gemeinsamen Projekten. So stellten die beiden bereits vor zwei Jahren eine enge Kooperation mit der Grundschule-Süd Königsbrunn her und organisierten in diesem Zusammenhang federführend den Kleingruppenunterricht im Ganztag und die neu gestartete Bläserklasse.

"Damals war es der falsche Zeitpunkt"

Als stellvertretende Leiterin war Kiesewetter übrigens schon vor einigen Jahren im Gespräch, als die Position kurzfristig vakant war. „Es war damals der falsche Zeitpunkt“, erklärt sie, „deshalb habe ich abgelehnt“. Inzwischen sieht sie sich der neuen Aufgabe jedoch gewachsen, vor allem, weil sie auch durch das gesamte Kollegium Rückhalt erfährt.

Derzeit ist Kiesewetter noch damit beschäftigt, sich in die anfallenden administrativen Aufgaben einzuarbeiten. Ein Einführungsleitfaden hilft ihr dabei, sich von A bis Z mit der Verwaltungsarbeit auseinanderzusetzen und die Abläufe kennenzulernen. Doch neben all den in der Musikschule anfallenden organisatorischen Aufgaben soll natürlich die Musik nicht zu kurz kommen, die nach wie vor den größten Teil der Arbeit darstellt.

Das sind die Ziele von Dorothee Kiesewetter

"Ich möchte frischen Wind hineinbringen", sagt sie, und man sieht ihr förmlich an, dass ihr die neue Position Freude bereitet. Schließlich bietet sie ihr die Gelegenheit, die Musikschule kreativ mitgestalten zu können, zumal sie von Musikschulleiter Weisser hierfür einen großen Spielraum erhält. Vor allem für Veranstaltungen hat die Pädagogin schon jede Menge Ideen. Sei es eine Umgestaltung des Tags der offenen Tür, eine mögliche Kooperation mit der Stadtbücherei oder ein Mini-Musical mit Früherziehungskindern – die Visionen der neuen stellvertretenden Leiterin klingen vielversprechend. Auch liegen ihr die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro, allen Kulturträgern und den bildenden Einrichtungen in Königsbrunn am Herzen. Als größtes Ziel setzt sich die Musikpädagogin langfristig die Möglichkeit, die neu geplante Musikschule und den Saal im städtischen Forum konstruktiv mitzugestalten und voranzubringen.