Königsbrunn

vor 19 Min.

Neuer Diakon in Königsbrunn: "Es braucht Reformen in der katholischen Kirche"

Plus Die Königsbrunner Pfarrei Maria unterm Kreuz bekommt einen neuen Diakon. Was Daniel Esch in der Gemeinde vorantreiben möchte und wie er zur Krise der katholischen Kirche steht.

Von Jessica Hitzler Artikel anhören Shape

In Gottesdiensten predigen, Paare verheiraten, Kinder taufen, Beerdigungen begleiten sowie Menschen in Not beistehen – das sind einige der vielen Aufgaben und Herzensanliegen von Daniel Esch. Der gebürtige Friedrichshafener wird am Samstag, 8. Oktober, im Augsburger Dom von Bischof Bertram Meier neben vier anderen Männern zum Ständigen Diakon geweiht. Als Einziger der fünf wird er sein Amt in der Königsbrunner Pfarreiengemeinschaft hauptberuflich ausführen.



