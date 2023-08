Neuer Name für die Eisarena in Königsbrunn

Aus Hydro-Tech wird Pharmpur: Die Eishalle hat einen neuen Partner aus der Wirtschaft - und damit einen neuen Namensgeber.

Die Königsbrunner Eishalle erhält einen neuen Namen. Ab sofort werden Schlittschuhläuferinnen und -läufer sowie Eissportvereine ihrem Hobby in der Pharmpur Eisarena nachgehen. Die Stadt Königsbrunn und die Betreibergesellschaft BVE Königsbrunn haben sich gemeinsam mit den Verantwortlichen der Pharmpur GmbH auf eine dreijährige Partnerschaft als Namensgeber der Königsbrunner Eisarena verständigt. Der Vertrag mit dem bisherigen Sponsor Hydro-Tech aus Bobingen lief Ende Juni aus.

Bürgermeister Franz Feigl (CSU) sagt: „Ich freue mich ausgesprochen, dass wir mit der Pharmpur GmbH einen ortsansässigen Partner gefunden haben, der den großartigen Eissport in Königsbrunn unterstützen möchte. Damit gewinnen wir ein sehr sympathisches, erfolgreiches und Eissport-affines Unternehmen für unsere Eishalle.“

Das Unternehmen aus Königsbrunn macht Medizinprodukte

Pharmpur-Geschäftsführer Dr. Dirk-Henning Menz sagt: „Durch die Übernahme der Namensrechte an der Eisarena bot sich uns eine gute Gelegenheit, unser regionales Engagement zu bündeln.“ Die Pharmpur GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im Königsbrunner Gewerbegebiet Süd. Sie stellt Arzneimittel und Medizinprodukte her, die insbesondere bei Operationen am Auge zur Anwendung kommen und in die gesamte Welt exportiert werden.

Gleichzeitig bedankt sich Königsbrunns Franz Feigl für die langjährige Treue und das Engagement des bisherigen Sponsors, der Bobinger Bau- und Betonsanierer HydroTech: „Eine 15 Jahre lange Partnerschaft ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.“

In den kommenden Wochen werden laut Stadt nach den Bannern und Fahnen im Außenbereich auch die Werbeflächen im Inneren der Pharmpur Eisarena ausgewechselt. Für Vereine und Hobbymannschaften beginnt Anfang September der Trainingsbetrieb zur Vorbereitung auf die neue Eishockey- und Eiskunstlaufsaison. Für Bürger ist die Eisarena zum ersten Mal am Samstag, 7. Oktober, zum öffentlichen Lauf und zur Eisdisco am Abend geöffnet. (AZ)