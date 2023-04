Neuer Versuch: Bebauungsplan an der Königsbrunner Rathauswiese

Plus Die Vision "Zentrum 2030" soll Gestalt annehmen. Darum gibt es jetzt einen dritten Anlauf, um einen Bebauungsplan für die Rathauswiese aufzustellen.

Das Areal im Herzen Königsbrunns bietet zurzeit einen eher tristen Anblick. Es ist eine Mischung aus Parkplatz, Brachfläche und Bauteilelager. Das soll sich ändern. Denn hier könnte einer der Bausteine für das neue Zentrum entstehen.

Der Gedanke dabei ist, dass das neue Zentrum auch belebt werden soll. Im Moment läuft die Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße hin zum großzügigen Boulevard und zur Einkaufsmeile. Doch um das Zentrum wirklich zu beleben, braucht es Wohnraum. Und hier kommt die an die Rathauswiese grenzende Fläche ins Spiel. Insgesamt fünf Wohngebäude sollen dort errichtet werden.