Neues Bürgerservicezentrum in Königsbrunn veranstaltet Tag der offenen Tür

Seit Donnerstag läuft der Betrieb im neuen Bürgerservicezentrum in der Marktstraße in Königsbrunn.

Das neue Bürgerservicezentrum wird am Freitag offiziell eröffnet. Am Samstag können die Bürger den Neubau in der Marktstraße erkunden und Behördengänge erledigen.

Die Menschen in Königsbrunn können am Samstag, 4. März, das neue Bürgerservicezentrum der Stadt Königsbrunn von 8 bis 12.30 Uhr zum Tag der offenen Tür erkunden. Seit Donnerstag sind die neuen Räumlichkeiten in der Marktstraße 3a eröffnet, wo nun auf 1200 Quadratmetern die besucherstarken Bürgerservices der Stadtverwaltung im Erdgeschoss untergebracht sind: Einwohnermeldeamt, Fundamt, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Sozialbüro, Straßenverkehrsbehörde und der Bereich Schule, Kita, Sport. Auch das Kommunalunternehmen Kinder, Jugend und Familie (KuKiJuFa) und das neue Polizeidienstzimmer sind mit umgezogen. Ebenfalls vor Ort ist hier jetzt die Königsbrunner Volkshochschule. Denn erstmals im Landkreis hat die Vhs eigene Räumlichkeiten für ihre Kurse, Vorträge und Veranstaltungen. Bürgerservicezentrum Königsbrunn veranstaltet Tag der offenen Tür Am Tag der offenen Tür können die Besucher die neuen städtischen Räumlichkeiten in der Marktstraße nicht nur besichtigen, sondern auch in allen Abteilungen ihre Amtsgeschäfte erledigen und sich bei den Vhs-Mitarbeiterinnen beraten lassen und Kurse buchen. Am Samstagabend wird im Bürgerservicezentrum zudem die erste Bilderausstellung eröffnet: Die Vernissage zur „Geschichte und Entwicklung des Ortes Marktstraße 3a“ beginnt um 19 Uhr und wird musikalisch vom Duo Jaria umrahmt. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Bilderausstellung kann bis Ende April zu den üblichen Öffnungszeiten der Königsbrunner Stadtverwaltung besichtigt werden (Mo. 8 bis 12.30 Uhr, Di. 7 bis 16 Uhr, Do. 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Fr. 8 bis 12.30 Uhr). (AZ)

