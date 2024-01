Neues Rock-Festival im Jugendzentrum Matrix

Am Wochenende findet in der Matrix in Königsbrunn das neue Rock-Festival "Rockafreeze" statt. Auch Bands aus der Region sind mit dabei.

Beim "Rockafreeze" am Freitag und Samstag, 12. und 13. Januar, bekommen Musikfans in Königsbrunn gute Rockmusik, kühle Getränke, Essen und faire Preise. Das Rockafreeze ist ein zweitägiges Indoor-Musikfestival mit 14 Bands der Musikrichtung “Rock” und aller Subgenres. Das Besondere: Die Konzeption, Organisation und Umsetzung des Events werden von der Szene selbst durchgeführt. Etwa 50 junge Rockfans, Musikerinnen und Musiker sowie Rock-Interessierte erarbeiten gemeinsam seit Monaten in der Jugendfreizeitstätte Matrix als Team das komplette Festivalkonzept und setzen dieses um.

Das Programm besteht aus einer ausgewogenen Mischung von bekannten Headlinern bis zu regionalen jungen Newcomer-Bands. Von Hardrock und Alternative über Stoner und Modern Rock bis hin zu Punk-Rock und Mittelalter-Rock ist für jeden etwas dabei: „Impact“ ist etwa eine junge fünfköpfige Hard-Rock-Band aus Dillingen. Mit neuer Energie und eigenen Songs inspiriert von Bands wie Metallica und Whitesnake, bringen sie den Sound des Hard Rock der 80er-Jahre zurück.

Rockbands aus ganz Deutschland kommen in Königsbrunn zusammen

Eine starke Frauenstimme, schnelle Gitarren, ein schiebender Bass und treibende Drums zeichnet die junge Band „Panic Patronum“ aus Augsburg aus. Die Augsburger Hardrock-Band „Full Device“ steht trotz ihrer emotionalen und gesellschaftskritischen Songs für den Spaß am Leben und an der Musik ein. Mit perfektionistischem Größenwahn, aber immer auch einer gesunden Skepsis gegenüber den eigenen Ideen, lassen die Musiker von „Velaxi“ aus Ulm kontinuierlich neue Facetten in ihren Sound einstreuen. „The Enfys“, eine deutschsprachige Band aus dem Raum Augsburg/Ingolstadt, bricht mit allen Konventionen und läutet eine neue Ära des Modern-Pop-Rock ein.

Los geht´s am Freitag um 16.30 Uhr, am Samstags bereits um 14.30 Uhr, Ende ist jeweils um Mitternacht. Für spontane Gäste gibt es an beiden Tagen Tickets an der Abendkasse. Alle Infos zum Festival gibt es auch online unter: www.rockafreeze.de (AZ).