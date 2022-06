Neujahrsempfang: So geht es in Königsbrunn 2022 weiter

Plus Beim nachgeholten Neujahrsempfang in Königsbrunn spricht Bürgermeister Franz Feigl über die anstehenden Projekte, steigende Kosten und leer stehende Kita-Räume.

"Heute ist der 6. Juni 2022. Damit treffen wir uns exakt zwei Jahre und fünf Monate nach dem letzten Neujahrsempfang". Mit diesen Worten begrüßte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl die Gäste, die zum nachgeholten Neujahrsempfang ins Rathaus gekommen waren. In seiner Ansprache ging er allerdings auch auf die Herausforderungen dieser Zeit ein: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimaveränderung, Inflation und Fachkräftemängel. Die Negativliste des Bürgermeisters war noch länger. "Angesichts der Themen könnte man depressiv werden", sagte er.