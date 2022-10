Nicht clever: Dieb trägt sein Diebesgut offen herum und wird geschnappt

Ein Mann hat in Königsbrunn ein Auto aufgebrochen und einen Rucksack gestohlen. Als die Polizei ihn fasst, wird klar, dass das nicht seine einzige Tat war.

Die Polizei hat einen Jugendlichen gefasst, der in Königsbrunn ein Auto aufgebrochen und einen Rucksack gestohlen hat. Laut Polizeibericht hatte der 17-Jährige am frühen Freitagmorgen, 14. Oktober, die Scheibe eines geparkten Autos in der Winterstraße eingeschlagen und sich mit dem Gepäckstück samt Inhalt im Wert von insgesamt 150 Euro aus dem Staub gemacht.

Der Dieb trug den gestohlenen Rucksack in Königsbrunn auf dem Rücken

Dass er nun gefasst wurde, hat die Polizei einem Bekannten des Autobesitzers zu verdanken. Der sah am Sonntag, 16. Oktober, einen Mann in der Hunnenstraße herumlaufen, der einen Rucksack auf dem Rücken trug, der exakt wie der gestohlene aussah. Der Zeuge verständigte die Polizei und blieb dem Jugendlichen auf den Fersen. Der Verdächtige stieg in die Straßenbahn Richtung Augsburg. Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizeiinspektion Bobingen nahm ihn an der Haltestelle "Universität" in Empfang.

Bei der folgenden Kontrolle räumte der 17-Jährige den Diebstahl sofort ein. Bei ihm und in seiner Wohnung fand die Polizei den Nothammer, mit dem die Scheibe eingeschlagen worden war und noch zahlreiches weiteres Diebesgut: Ausweise, EC-Karten, Krankenkassenkarten, Führerscheine, Kleidungsstücke mit Original-Preisschildern, Kopfhörer. Diese stehen wohl im Zusammenhang mit weiteren, bislang ungeklärten Diebstählen. Die Polizei arbeitet derzeit daran, die Gegenstände den Fällen zuzuordnen. Der Jugendliche wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinem Betreuer übergeben.