Niklausmarkt dauert wieder vier Tage

Gleich an vier Tagen können Königsbrunner und Gäste auch heuer wieder auf dem traditionellen Niklausmarkt in adventlicher Stimmung schwelgen, Geselligkeit genießen und allerlei Schmankerl ausprobieren. 55 Buden und eine Bühne sind wieder auf dem Platz zwischen der Pharmpur-Eisarena und dem Infopavillon 955 aufgebaut. In dessen Veranstaltungsraum bieten Hobbykünstler kreative Arbeiten und Geschenkideen an, auch in einigen Buden kann man Selbstgemachtes kaufen. Der Hilfsfonds ist wieder mit seinem Adventskalender und einer Tombola – Nervenkitzel zum kleinen Preis für einen guten Zweck – vor Ort.

Der Aufbau ist fast abgeschlossen: Am Donnerstag geht der Niklausmarkt in Königsbrunn los. Foto: Hermann Schmid

Eröffnet wird der Niklausmarkt am Donnerstag um 17 Uhr durch Bürgermeister Franz Feigl, dem Niklaus und einen Engel, mit Unterstützung durch kleine Sängerinnen und Sänger aus dem St. Ulrich-Kindergarten. Auf der Bühne inmitten des adventlichen Treibens sorgen unterschiedliche Gruppen für abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung – unter anderem Schüler der Grundschulen Süd und Nord, Seeemannschor und Vox Corona, Stadtjugendorchester und evangelischer Posaunenchor. Auch der Nachwuchs von CCK Fantasia und Tanzgalerie Kuschill treten auf. Zu hören sind außerdem „akkustische Gassenhauer“, Weihnachtshits und italienische Ohrwürmer. Am Niklaustag, 6. Dezember, steigt ab 21 Uhr, wenn der Markt schließt, im Jugendzentrum Matrix ein Konzert „Niklaus-Rock“.

Das ist in Königsbrunn für kleine Niklausmarkt-Besucher geboten

Für die kleinen Besucher sind im Park beim Infopavillon die Angebote in zwei weißen Zelten zusammengefasst: Christkindl-Postamt und Märchenerzähler sowie Bastelangebote unter einem Dach. Dort werden Donnerstag bis Samstag von 17.30 bis 19.30 Uhr im Halbstunden-Rhythmus Märchen vorgelesen, am Sonntag von 16 bis 18.30 Uhr. Wie jedes Jahr gibt es im Jugendzentrum Matrix auch eine besondere Unterhaltung für Kinder. Diesmal spielt die Schaubühne Augsburg „Tranquilla Trampeltreu“ von Michael Ende. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen zehn Euro (Vorverkauf unter der Telefonnummer 08231-86591).

Die Öffnungszeiten Donnerstag, 5. Dezember, 17 bis 21 Uhr; Freitag 17 bis 21 Uhr; Samstag 15 bis 21 Uhr; Sonntag 14 bis 20 Uhr