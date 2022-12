Königsbrunn

Niklausmarkt in Königsbrunn: Händler und Vereine freuen sich

Plus Tausende Besucher haben sich am Wochenende auf dem Niklausmarkt in Königsbrunn vergnügt. Die Händler und Vereine freut das aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Von Elmar Knöchel

Keine Volksfeste und keine Weihnachtsmärkte. Das hat Spuren hinterlassen. Die Menschen konnten es teilweise kaum erwarten, wieder Glühwein und Reiberdatschi zu genießen. Das zeigten die hohen Besucherzahlen auf den Weihnachtsmärkten im ganzen südlichen Landkreis. Der Königsbrunner Nikolausmarkt machte dabei keine Ausnahme. Kaum noch Parkplätze waren zu finden und viele begeisterte Besucher tummelten sich trotz nasskalter Witterung auf dem Platz vor der Eisarena und im Infopavillon 955. Doch nicht nur das Publikum freute sich. Auch bei den Standbetreibern war die Erleichterung spürbar.

