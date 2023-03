Noch keine heiße Spur beim 100.000-Euro-Einbruch von Königsbrunn

Plus Die Polizei sucht weiter nach den Tätern, die in einer Königsbrunner Wohnung einen Tresor ausgeplündert haben. Im vergangenen Jahr gab es weitere spektakuläre Taten.

Die Polizei kann bei der Suche nach den Einbrechern, die in Königsbrunn Beute im Wert von 100.000 Euro gemacht haben, noch keinen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Insgesamt halten sich die Sprecher des Polizeipräsidiums wegen der laufenden Untersuchung mit Informationen sehr bedeckt. Der Fall reiht sich in eine Reihe von spektakulären Einbruchs-Fällen im vergangenen Jahr ein.