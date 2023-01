Sportzentrum Königsbrunn: Der Teufel liegt im Detail und der Lüftung

Plus Eigentlich hätten die Sportler in Königsbrunn eine zweckmäßige Heimstatt. Doch seit der Einweihung ärgert man sich über hohen Energieverbrauch und viele Macken.

Viele Gastvereine loben bei ihren Wettkämpfen die schöne Heimat der TSV-Fußballer, der Königsbrunn Ants und der Brunnenschützen. Die Vereine hören das gern, aber nicht ohne Bauchschmerzen: Denn neben den hohen Energierechnungen, die zuletzt im Stadtrat thematisiert wurden, bereitet das Haus den Sportlern und der Stadt immer wieder größere Sorgen. "Bei Autos spräche man von einem Montagsauto", sagt TSV-Jugendleiter Thomas Koller. Denn das 2015 eröffnete Gebäude hat zahlreiche Macken.