Papiertonne brennt: Anwohner schlägt Alarm

Die Polizei vermutet, dass Brandstiftung Ursache für eine brennende Mülltonne am Freitag in der Haunstetter Straße in Königsbrunn war.

Gegen 3.45 Uhr wurde ein Anwohner auf eine brennende Papiertonne aufmerksam und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Er verhinderte ein Übergreifen auf die angrenzende Hecke. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)