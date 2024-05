Party in Königsbrunn: das bestbesuchte "Happy Weekend" aller Zeiten

Der Feiermarathon in der Königsbrunner Eisarena ging heuer fast eine Woche lang. Was für nächstes Jahr feststeht und warum Beatrice Egli im EHC-Trikot auftrat.

So groß war das "Happy Weekend" in Königsbrunn bisher nie. In der dritten Auflage dauerte das Festival länger als je zuvor, von 24. bis 30. April. Dementsprechend war es besser besucht als in den ersten beiden Jahren. An fünf Veranstaltungstagen seien jeweils zwischen 1200 und 1700 Menschen in die Eisarena gekommen, rechnet Tim Bertele vor. Fast 7000 Karten wurden laut dem Vorsitzenden des Veranstalters EHC Königsbrunn insgesamt verkauft. "Wir sind hoch auf zufrieden mit dem Ganzen", sagt Bertele. "Es ist schön, dass sich der ganze Aufwand rentiert hat."

Bis auf eine Veranstaltung seien alle ausverkauft gewesen. Wie jedes Jahr besonders gefragt: Karten für die "Karibische Nacht". Im vergangenen Jahr erlebte diese Party nach 20 Jahren ihre Wiederauferstehung. Genau wie damals sorgte DJ Stefan Egger für Club-Atmosphäre. Bertele sagt: "Dafür könnten wir jedes Jahr 3000 bis 4000 Karten verkaufen." Die Kapazität der Arena reicht nur für rund die Hälfte. Nicht ausverkauft war das Konzert von Beatrice Egli. Die Schweizer Schlagersängerin läutete schon am Mittwoch das Party-Wochenende ein. Die Königsbrunner begeisterte sie nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Oberteil.

Deshalb trat Beatrice Egli in Königsbrunn im EHC-Trikot auf

Wie kam es dazu, dass sie im EHC-Eishockey-Trikot auf die Bühne kam? Hinter der Bühne habe sie einen ganzen Kleiderschrank parat gehabt, verrät Bertele. Die Sängerin sei für mehrere Garderobenwechsel während der Show vorbereitet gewesen. Das Trikot habe man ihr eigentlich nur zum Unterschreiben hingelegt. "Dann hat sie gesagt: Packt den Kleiderschrank ein, ich mache das im Trikot."

Um ihren Auftritt und die anderen Veranstaltungen möglich zu machen, waren 100 Ehrenamtliche in Einsatz, oft 50 gleichzeitig. Neben dem EHC haben Mitglieder des EV, des Burschenvereins und der Wasserwacht geholfen. Bertele sagt: "Das Schöne ist: Mich sprechen jedes Jahr drei oder vier Leute an, die sagen, das Festival ist so schön, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid."

Das ist beim Happy Weekend 2025 in Königsbrunn geboten 1 / 3 Zurück Vorwärts Auch 2025 kommen wieder Stars in die Eisarena nach Königsbrunn. Diese Programmpunkte stehen bisher fest: 30. April , 18 Uhr: Schlagernacht mit Ross Antony, den Draufgängern und Markus Wolfarth

2. Mai , 19 Uhr: Karibische Nacht mit DJ Stefan Egger, DJ Corrado, DJ Ben

3. Mai , 19 Uhr: EHC Star-Night mit Pietro Lombardi mit Band und Mike Singer. Danach große After-Show-Party



Finanziell hatte der EHC in den Vorjahren die schwarze Null angepeilt. Heuer ist laut Bertele "etwas geblieben, womit wir arbeiten können": ein kleiner fünfstelliger Betrag. Erheblichen Anteil daran haben Sponsorengelder von lokalen Unternehmen. "Eine Firma war mit 120 Mitarbeitern da", sagt der EHC-Vorsitzende.

Damit das "Happy Weekend" ein Erfolg bleibt, kommt nächstes Jahr etwa Pietro Lombardi in die Eisarena. Bisher gibt es im Internet Karten für drei Veranstaltungen, am 30. April sowie am 2. und 3. Mai. Ob es einen vierten "Happy-Weekend"-Tag geben werde, sei noch offen, sagt Bertele. Er empfiehlt den Interessierten frühzeitig Karten zu kaufen, 250 bis 300 seien schon weg.