pcOrchester liefert beim Sommerkonzert Melodien zum Träumen

Plus Das pcOrchester Königsbrunn nimmt das Publikum mit Musical-Hits, Popklassikern und großen Chansons mit auf eine musikalische Sommer-Reise unter rauschenden Kastanien.

Eine fröhliche erwartungsfrohe Stimmung herrschte schon vor den ersten Tönen des Sommerkonzertes des pcOrchesters. Fast war es ein Stich zu heiß, immer wieder überprüfte später die Dirigentin Sandra Möhring mit dem Stimmgerät die Instrumente. Das Publikum war jedoch unter den großen Kastanien wunderbar im Schatten platziert, die Musizierenden spielten geschützt unter Pavillons. Sie hatten viele emotionale und schwungvolle Kompositionen und für die musikalische Stunde hinweg weltbekannte Melodien oder Welthits zusammengetragen.