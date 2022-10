Pedelec-Fahrer mit Marihuana erwischt

Er versuchte noch, bei einer Verkehrskontrolle das Marihuana loszuwerden, doch letztlich erwischte die Polizei einen 19-Jährigen in Königsbrunn.

Als am Freitag ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer in der Haunstetter Straße in Königsbrunn kurz nach Mitternacht von der Polizei kontrolliert wurde, warf der Mann laut Polizeibericht einen Gegenstand in ein angrenzendes Grundstück. Die Polizei suchte mit einem Drogenspürhund das Gelände ab und konnte letztendlich eine geringe Menge Marihuana und eine Hanfmühle sicherstellen. Den Pedelec-Fahrer erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)