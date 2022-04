Pflanzentauschmarkt mit Erkundungstour in Königsbrunn

Im neuen Obst- und Gartenbauzentrum kann man nicht nur Pflanzen kaufen. Die Königsbrunner Gartler präsentieren auch bereitwillig ihre neue Heimat.

Das erst kürzlich komplett fertiggestellte Obst- und Gartenbauzentrum des Vereins für Gartenbau und Landespflege an der Egerländer Straße in Königsbrunn öffnete am Samstag mit einem Pflanzen-Flohmarkt erstmals offiziell seine Türen. "Trotz kalter Witterung meldeten sich 14 Anbieter dazu an", freute sich der stellvertretende Vorsitzende Roland Neider. "Damit die Anbieter wettermäßig geschützt sind, bauten die Vereinsmitglieder vor der Veranda ein großes Zelt auf."

Ohne Zelt kam Alfred Schuler aus, der mit seinem Hänger nicht nur eine reichliche Auswahl an Gemüsepflanzen zum günstigen Erwerb mitgebracht hatte, sondern auch Rindenmulch zur Beet-Abdeckung. Neben den zahlreichen Nutzpflanzen wie Tomaten, Peperoni oder Salat gab es innen im Zelt auch diverse Zimmerpflanzen, einjährige Blumenstöcke und passende Blumenvasen und Schalen zu kaufen. Besucherin Marion Gemeinholzer präsentierte stolz den mit allerlei neu erworbenen Gartenpflanzen bepackten Kofferraum ihres Wagens. "Die fachmännische Beratung der leidenschaftlichen Hobbygärtner, der nette Austausch an den Ständen gefielen mir besonders gut", sagte die Besucherin.

Besucher erkunden das neue Obst- und Gartenbauzentrum in Königsbrunn

Gut angenommen wurde auch die Bewirtung beim Markt, die die Vereinsmitglieder übernahmen. Neben allerlei Kuchen und heißen Würstchen fand vor allem heißer Kaffee – zum inneren Aufwärmen - großen Anklang. Viele Besucher nahmen bei der Gelegenheit auch gerne das Angebot von Roland Neider zu einem informativen Rundgang über das Außengelände und in die Innenräume an.

Im Außengelände gab es frisch angepflanzte Obstbäume, einen Teich und Hochbeete zu sehen. Letztere dienen künftig Schulklassen und den Aktiven der Jugendgruppe zu ersten Gartenerfahrungen. "Besonders stolz sind wir auf die neue Most-Anlage", sagt Neider. Hierbei wird das angelieferte Obst nach einer Vorsortierung gepresst, zur Konservierung erhitzt und anschließend in gereinigte Pfandflaschen abgefüllt. Eine große Eröffnungsfeier für das neue Obst- und Gartenbauzentrum ist für das Wochenende 21./22. Mai geplant.