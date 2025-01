Pokémonkarten: Wertanlage oder Hobby? Ein Sammler erzählt

Bunte Kartons stapeln sich auf dem Tisch. Daneben liegen Ordner und Figuren. Alles ist ordentlich und gepflegt. So sieht es bei Semih Rother aus. Der Königsbrunner ist ein Pokémonkartensammler der ersten Stunde. „Seit meiner Kindheit, seit der Grundschulzeit, sammle ich“, sagt der 35-Jährige und lächelt. „Auf dem Schulhof haben wir getauscht. In der Jugend wurde es weniger. Da war Pokémon uncool. Wieder richtig angefangen habe ich 2017, durch eine bestimmte Karte: Schimmerndes Lugia. Das ist mein Lieblingspokémon.“ Er erinnert sich zurück an einen Film, der 2000 in die Kinos kam. Dort hatte Lugia ein eigenes Lied. „Das höre ich heute noch im Auto“, sagt er und lacht. Rother zeigt stolz seine Hefter: „Das ist das Set zum 25. Geburtstag von Pokémon. Das habe ich noch vollständig.“ Vorsichtig blättert er die Seiten durch. Jede Karte steckt in einer eigenen Hülle. Das ist Sammlern wichtig, um den Zustand zu erhalten - und damit den Wert. Lugia gibt es hier auch.

Isabell Zacher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pokémon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis