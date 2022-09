Polizei entdeckt Drogen bei Kontrolle am Königsbrunner Skaterplatz

Marihuana hatten ein Jugendlicher und ein Heranwachsender bei sich, als sie von der Polizei im Bereich Skaterplatz und Straßenbahn-Endhaltestelle in Königsbrunn kontrolliert wurden.

Ein Plastiktütchen mit knapp 15 Gramm Marihuana sowie ein Einhandmesser entdeckte die Polizei bei einem 15-Jährigen, der am Dienstag im Bereich Skaterplatz und der Endhaltestelle der Straßenbahn in Königsbrunn kontrolliert wurde.

Polizei macht eine weitere Entdeckung

Bei einer weiteren Kontrolle an diesem Nachmittag wurde bei einem 20-Jährigen eine Kleinmenge Marihuana gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wird der Bereich derzeit verstärkt kontrolliert.

Die Polizei hatte am selben Tag nochmals den richtigen Riecher: Bei einer Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße in Königsbrunn kam bei einem 19-jährigen Autofahrer eine geringe Menge Cannabis zum Vorschein. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Fahrer muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (AZ)

