Polizei entdeckt in Wohnung 5000 nicht zugestellt Briefe

Rund 5000 Brief hat eine Briefzustellerin aus Königsbrunn im Zeitraum zwischen Mai und August 2023 liegen lassen. Darunter befanden sich auch amtliche Schreiben. Die Briefe wurden mittlerweile an den Zustelldienst zurückgegeben. Sämtliche Briefe sollen nachträglich zugestellt werden.

Ein anonymer Hinweis

Der Frau kam die Polizei durch einen Hinweis auf die Spur. Die zuständige Inspektion in Bobingen erhielt eine anonyme Mitteilung, in der es um mehrere zerrissene Briefe in einer Papiertonne ging. Die Briefe trugen verschiedene private Adressen. Die Polizei entdeckte daraufhin insgesamt zerrissene 37 Briefe in der privaten Tonne.

Daraufhin begannen Ermittlungen, die schließlich zu einer 26-jährigen, ehemaligen Briefzustellerin führten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden dann rund 5000 Briefe entdeckt. Der Frau werden jetzt mehrere Straftaten, unter anderem die Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses, vorgeworfen. (AZ)