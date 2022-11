Polizei erwischt in Königsbrunn mehrere Drogensünder

Die Polizei schaut bei Alkohol- und Drogendelikten in Königsbrunn weiterhin genau hin. Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Sünder ertappt.

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende mehrere Menschen in Königsbrunn bei Drogenvergehen ertappt. Wie die Polizei berichtet, wurden am Sonntag zwei Autofahrer ertappt, die betrunken am Steuer saßen. Sie erwarten ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Monat Fahrverbot – sofern es sich um Ersttäter handelt.

Außerdem wurden zwei Jugendliche mit Marihuana erwischt. Ein 20-Jähriger, bei dem eine kleine Menge Rauschgift und eine szenetypische Feinwaage gefunden wurde, wollte die Kontrolle partout nicht hinnehmen: Er beleidigte die Polizisten und bedrohte sie sogar mit dem Tod. Er wird nicht nur wegen der Drogen, sondern auch wegen dieser Delikte angezeigt. (AZ)