Polizei erwischt in Königsbrunn zwei Drogensünder im Straßenverkehr

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Königsbrunn zwei Männer erwischt, die unter Drogeneinfluss standen. Einem Autofahrer wurde der Führerschein abgenommen.

Die Polizei hat in Königsbrunn zwei Männer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Am Montag gegen 13.45 Uhr zeigte ein E-Skooter-Fahrer bei einer Kontrolle drogen-typische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest bestätigte dies, berichtet die Polizei. Der Mann musste zur Blutentnahme und wurde angezeigt.

Gegen 17.10 Uhr bemerkten Beamte bei einem Autofahrer auf der Lechstraße Alkoholgeruch. Ein Atemtest erbrachte einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben. (AZ)