Polizei erwischt junge Männer in Königsbrunn mit Marihuana

Die Polizei hat in Königsbrunn zweimal Menschen mit Drogen im Gepäck erwischt. Eine Person hatte sich ein besonderes Versteck für das Marihuana ausgedacht.

Die Polizei hat am Sonntagabend in Königsbrunn zweimal Menschen mit Drogen in der Tasche erwischt. Gegen 21 Uhr wurde die Besatzung eines Streifenswagens auf eine Person aufmerksam, die zu Fuß an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße unterwegs war. Verdächtig war, das der Spaziergänger wegrannte, als er die Polizei sah. Als die Beamten die Flucht gestoppt hatten, stießen sie schnell auf den Grund für die Panik. In einer Hundekot-Tüte fanden sie eine kleine Menge Marihuana.

Ebenfalls kalte Füße bekam eine Gruppe junger Männer in der Haunstetter Straße, als sie gegen 23 Uhr den Streifenwagen herannahen sahen. Sie versuchten sich zu verstecken, doch die Besatzung hatte sie gesehen und kontrollierte alle Anwesenden. Gefunden wurden mehrere kleine Mengen Marihuana und ein verbotenes Messer. (AZ)