Polizei ist nach Raub in Königsbrunn mit Großaufgebot im Einsatz

In Königsbrunn wird eine ältere Frau Opfer eines Raub-Delikts. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten sind am Dienstag im Einsatz.

Ein Großaufgebot der Polizei ist am Dienstagmorgen im südlichen Königsbrunn im Einsatz gewesen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion: "Zahlreiche Streifen waren vor Ort." Eine ältere Frau sei in der Enzianstraße Opfer eines Raub-Delikts geworden. Sie befinde sich in ärztlicher Behandlung. Näheres wollte die Polizei am Dienstag noch nicht öffentlich machen. (mjk)