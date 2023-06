Polizei rettet Kind aus verschlossenem Auto

Ein Kleinkind musste am Samstag von der Polizei aus einem verschlossenen Auto gerettet werden. Der Wagen hatte sich sich selbst verriegelt, der Schlüssel war im Inneren.

Ein einjähriges Kind ist am Samstag in einem Auto eingesperrt gewesen. Da die Sonne schien, bestand Gefahr. Die 27-Jährige Fahrerin ließ beim Aussteigen im Sonneblumenweg gegen 10 Uhr den Autoschlüssel im Fahrzeuginneren liegen und schloss die Fahrertür. Nach wenigen Sekunden verriegelte sich der Wagen selbstständig. Im Inneren befand sich zu diesem Zeitpunkt das einjährige Kind. Die Frau rief die Polizei und bat um Hilfe. Nachdem sich das Auto aber auch durch die Polizeibeamten nicht öffnen ließ, schlugen sie kurzerhand eine kleine Scheibe ein und befreiten so das eingesperrte Kind. (AZ)