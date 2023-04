Königsbrunn

Polizei sprengt Dealerring: Nehmen Drogendelikte in der Region zu?

Plus In Bobingen und Königsbrunn wurden Verbindungen zu einem Dealerring in Nordrhein-Westfalen bekannt. Was die Polizei zur Häufigkeit von Drogendelikten in der Region sagt.

Von Jana Korczikowski

Am Dienstag ist Rauschgiftfahndern ein Schlag gegen einen Dealerring gelungen, der auch in Bobingen und Königsbrunn aktiv war. Die Beamten stellten unter anderem jede Menge Drogen sicher. Wie die örtliche Polizei die drogenkriminelle Situation einschätzt und welche Drogen vorrangig bei Kontrollen gefunden werden.

Der Dealerring, den die Polizei gesprengt hat, hatte in Nordrhein-Westfalen und in Bayern agiert. In den frühen Morgenstunden des Dienstags durchsuchten Einsatzkräfte in einer konzertierten Aktion mehr als ein Dutzend Wohn- und Geschäftsräume in Bobingen und Königsbrunn sowie in mehreren nordrhein-westfälischen Städten. Im Laufe der Durchsuchungen wurden etwa 1,2 Kilogramm Kokain, 8,5 Kilo Marihuana, 200 Gramm Amphetamin sowie 30 Ecstasy-Tabletten und 50 Milliliter Morphin sichergestellt. Wie viel davon in Bobingen und Königsbrunn gefunden wurde, ist nicht bekannt. Auf Anfrage bestätigte die Pressestelle der zuständigen Polizei Oberhausen zwar Durchsuchungen in Bobingen und Königsbrunn, weitere Details gab sie jedoch nicht preis.

