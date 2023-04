Polizei stellt bei Kontrollen Messer und Marihuana sicher

Bei Personenkontrollen in Königsbrunn wurden am Dienstag Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände bei Jugendlichen gefunden.

Fündig wurden Bobinger Polizeibeamte bei verschiedenen Personenkontrollen am Dienstag. Gegen 22.30 Uhr untersuchten sie einen 17-jährigen Jugendlichen am ZOB Königsbrunn. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser, ein Tierabwehrspray sowie eine kleine Menge Marihuana bei sich. In seiner Tasche steckte außerdem ein als gestohlen gemeldeter Personalausweis.

Ebenfalls am ZOB wurde um 22.45 Uhr ein weiterer 17-Jähriger mit einem Joint erwischt. Bereits um 18.15 Uhr waren mehrere Jugendliche im Bereich des Friedhofparkplatzes am Schwester-Emilie-Weg aufgefallen. Bei der Kontrolle wurden schließlich bei einem 18-Jährigen mehrere Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial - Druckverschlusstüten - sichergestellt. Gegen die Personen wird wegen Diebstahl und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)