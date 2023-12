Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer in Königsbrunn

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizei: Ein 37-jähriger Autofahrer hatte Alkohol getrunken, bevor er sich Freitagnacht hinter das Steuer setzte.

Ein Punkt in Flensburg, einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro - für den 37-jährigen Autofahrer, der am Freitag gegen 23.30 Uhr von der Polizei in der Bobinger Straße in Königsbrunn gestoppt wurde, dürfte es teuer werden. Die Polizei berichtet, dass sie bei dem Fahrer bei einer Verkehrskontrolle deutlichen Alkoholgeruch festgestellt hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. (AZ)