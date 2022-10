Polizei sucht Besitzer eines gefundenen Autoschlüssels

Bei der Polizeiinspektion Bobingen wurde ein VW-Autoschlüssel abgegeben, der in Königsbrunn gefunden wurde. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Montag wurde bei der Polizei Bobingen in der Hochstraße 22 der Schlüssel für einen Volkswagen abgegeben. Dieser wurde zuvor in Königsbrunn in der Lechstraße an einem Feldweg östlich des Ilsesee gefunden. Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96060 in Verbindung zu setzen. (AZ)