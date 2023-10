Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Zwischen Freitag und Samstag streifte ein unbekannter Fahrer in Königsbrunn ein geparktes Auto und fuhr davon. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

In der Zeit zwischen Freitag und Samstag ereignete sich in der Tannenstraße in Königsbrunn ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer streifte mit seinem Fahrzeug einen geparkten schwarzen Transporter. Anschließend verließ er den Unfallort ohne weitere Veranlassungen. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)