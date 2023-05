Königsbrunn

17:56 Uhr

Polizei sucht nach der Pfefferspray-Attacke weiterhin nach Zeugen

Plus Eine Gruppe Jugendliche soll nachts vier Burschen in Königsbrunn angegriffen haben. Beweise, dass sich der Vorfall so wirklich zugetragen hat, fehlen bislang.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Die Attacke von einer Gruppe Jugendlicher auf Gleichaltrige in Königsbrunn bleibt nebulös. In Königsbrunn sollen vergangenes Wochenende vier Jugendliche von einer Gruppe mit Pfefferspray attackiert worden sein. Die Auseinandersetzung ereignete sich angeblich auf einem Parkplatz in der Augustusstraße. Ans Licht kam sie, weil die vier Opfer gegen 22.45 Uhr bei einem Anwohner an der Haustür klingelten und um Hilfe baten. Sie berichteten, dass sie kurz zuvor von ungefähr zehn Jugendlichen mit Pfefferspray angegriffen worden seien. Angeblich seien sie aufgefordert worden, ihre Geldbörsen auszuhändigen.

Anwohner hilft nach der Pfefferspray-Attacke in Königsbrunn

Bei dem Anwohner konnten die Jugendlichen ihre Augen mit Wasser ausspülen. Anschließend verließen sie das Haus. Der Anwohner informierte später die zuständige Polizei in Bobingen. Als eine Streife ankam, war keiner der Jugendlichen anzutreffen. Die Polizei leitete eine Fahndung im Bereich des Parkplatzes ein. Allerdings verlief die ergebnislos.

