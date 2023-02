Polizei sucht nach Unfall in Königsbrunn nach einem Buben

Nicht richtig aufgepasst hat ein Bub auf seinem Rad an einer Königsbrunner Kreuzung.

Die Polizei Bobingen bittet die Eltern eines etwa Zehnjährigen, der am Dienstagmorgen in einen Unfall in Königsbrunn verwickelt war, sich zu melden.

Laut Polizeibericht war der Bub gegen 7.45 Uhr in die Kreuzung von St.-Johannes-Straße und Von-Eichendorff-Straße ohne anzuhalten gefahren. Er bremste dann stark ab und kam kurz zum Stehen. Anschließend fiel sein Rad gegen den linken hinteren Kotflügel eines Fahrzeugs. Eine 40-jährige Frau stieg aus und ging auf den Bub - er gab an, sich nicht verletzt zu haben. Im Nachhinein stellte sich offenbar heraus, dass es am Auto der Frau einen Schaden gab.

Die Eltern sollen sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 in Verbindung setzen. (mcz)