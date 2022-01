Polizei sucht nach Unfall Lasterfahrer

Ein Lasterfahrer hat in Königsbrunn ein Auto beschädigt. Nun sucht ihn die Polizei.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es am Montag um 10.55 Uhr in der Bobinger Straße in Königsbrunn. Der Laster war im Kreisverkehr östlich der Bundesstraße unterwegs und bog auf die Auffahrt zur B17 in Fahrtrichtung Nord ab.

Dabei schwenkte der Auflieger des Lkw aus, sodass ein daneben fahrender Pkw beschädigt wurde. Der Fahrer des Lasters hat den Anstoß möglicherweise gar nicht bemerkt und fuhr daher weiter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 2000 Euro geschätzt. Über das flüchtige Fahrzeug liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)