Polizeiauto erfasst in Königsbrunn eine angeschossene Katze

Bei einem Einsatz in Königsbrunn fahren Beamte eine Katze an. Doch wie sich in der Tierklinik herausstellt, wurde sie zuvor von einem Unbekannten angeschossen.

Bei einer Einsatzfahrt hat die Bobinger Polizei eine Katze angefahren. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 20 Uhr. Die Beamten waren als Verstärkung nach Aichach gerufen worden. Dort hatte ein etwa 20-jähriger, bewaffneter Mann einen Einkaufsmarkt in Aichach überfallen. Beim Tierarzt erlebten die Beamten dann allerdings eine traurige Überraschung.

Anhand eines Röntgenbildes wurde festgestellt, dass die Katze eine Schussverletzung hatte und diese Verletzung ursächlich für deren späteren Tod war. Das Projektil steckte nach Angaben der Polizei noch im Körper. Bei dem Zusammenstoß mit dem Polizeiauto hatte die Katze eine Verletzung am Becken erlitten, die nach Aussage der Tierklinik ausheilen hätte können. Der Unfall hatte sich in der Blumenallee in Könisgbrunn ereignet. Als die Katze die Straße überquerte, wurde sie vom Polizeiauto erfasst und verletzt. Die Beamten brachten sie zu einem Tierarzt nach Stadtbergen.

Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur angeschossenen Katze geben können

Da die Katze gechippt war, konnte der Halter ermittelt und verständigt werden. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse hat die Polizei Bobingen Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Personen, die etwas zu dem Fall oder der Schussverletzung sagen können, sollten sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein Junge im Alter zwischen acht und zehn Jahren. Er hatte sich in der Nähe des Unfallorts aufgehalten und kann möglicherweise Angaben dazu machen.

Es ist nicht der erste Fall in Königsbrunn, bei dem eine Katze angeschossen wurde. Bereits im März vergangenen Jahres wurde ein Tier durch einen Schuss verletzt. Wie Ärzte in der Gessertshauser Tierklinik herausfanden, steckte ein Luftgewehrprojektil in der Brust des Tieres. Einige Jahre zuvor hatte die Besitzerin schon einmal eine angeschossene Katze in die Klinik bringen müssen.

Fälle wie diesen hat es in den vergangenen Jahren in Königsbrunn mehrfach gegeben. Die Täterinnen oder Täter seien allerdings schwierig zu ermitteln, sagt die Polizei. Die Besitzerin hatte damals eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Doch der Polizei fehlt bis heute jede Spur.