Polizeidirektor: "Über sieben Jahre hinweg ist eine enge Verbindung entstanden"

An diesem Arbeitsplatz wird er nicht mehr oft sitzen: Ende Januar geht Thomas Fichtner, Leiter der Bereitschaftspolizei Königsbrunn, in den Ruhestand.

Plus Der Leiter der Bereitschaftspolizei Königsbrunn, Thomas Fichtner, geht in Pension. Was ihn in fast 45 Dienstjahren bewegt hat und worauf er sich im Ruhestand freut.

Von Jana Korczikowski, Marco Keitel

Sie gehen Ende Januar in Ruhestand. Was werden Sie vermissen? Die Kantine der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn? Sie soll sehr gut sein.



Thomas Fichtner: Am meisten werde ich die Vielzahl an guten Kollegen vermissen, weil der Umgang und die Zusammenarbeit mit ihnen prima war. Und über sieben Jahre hinweg ist da eine enge Verbindung entstanden. Diese Verbindung bricht mit dem Eintritt in den Ruhestand natürlich schlagartig weg, das wird der größte Verlust sein. Das gute Essen kann ich zu Hause kompensieren, aber die Kollegenschaft nicht.

An welche Momente und Einsätze denken Sie gerne nach fast 45 Jahren Polizeiarbeit zurück?



Fichtner: In den Jahren hat sich etliches angesammelt, an das man zurückdenkt, ob gern oder ungern. Ich war ja in vielfältigen Bereichen der Kriminalpolizei eingesetzt, da waren Großermittlungen dabei, internationale Ermittlungen gegen Serieneinbrecher. Ich habe es auch als herausfordernd empfunden, im Bereich Rotlichtkriminalität eingesetzt gewesen zu sein, in Verbindung mit den Bereichen Opferschutz und Ermittlungsarbeit mit verdeckten Maßnahmen.

