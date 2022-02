Königsbrunn

vor 60 Min.

Polizeieinsatz in Augsburger Straße in Königsbrunn: Gebiet weiträumig gesperrt

In Königsbrunn findet am Montagabend ein größerer Polizeieinsatz statt.

Die Polizei rückt am Montagabend zu einem Einsatz in die Augsburger Straße in Königsbrunn aus. Das Gebiet wird weiträumig abgesperrt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mit einem großen Aufgebot an Beamten ist die Polizei am Montagabend in Königsbrunn im Einsatz. Nach ersten Informationen handelt es sich dabei um eine Bedrohungslage in einer Wohnung. Nach Informationen unserer Redaktion ist derzeit noch nicht klar, ob Alkohol oder Drogen im Spiel sind, in der Wohnung befinden sich aber wohl Waffen. Neben etwa einem Dutzend Polizeibeamten sind auch Einsatzkräfte des SEK vor Ort. Bereits gegen 16 Uhr ist die Polizei alarmiert worden. Laut Twitter-Account des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist der Ort des Geschehens in der Augsburger Straße. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei teilt mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. (AZ) Mehr lesen Sie hier in Kürze.

